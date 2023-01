Oriana Marzoli proprio stanotte si è dichiarata a Daniele Dal Moro, svelando tutto il suo interesse e mettendolo a confronto con la sua ultima storia d’amore avuta poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Oriana Marzoli parla di Luca Daffrè al GF Vip: confronto con Daniele

La bella venezuelana, poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva da poco chiuso la sua frequentazione con Luca Daffrè, ex tentatore, ex corteggiatore ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Daffrè lo scorso novembre, intervistato da FanPage, aveva parlato proprio di questa frequentazione:

È iniziato tutto da Instagram, con uno scambio di messaggi. C’è stata sin da subito una bella intesa, ma abbiamo avuto poco tempo per conoscerci. Lei era a Madrid, è venuta un paio di volte a Milano. Io per lavoro non riuscivo mai a raggiungerla. Devo dire che era iniziata bene, ma è durata poco. Lei è partita subito in quarta, non me la sono sentita di continuare. Ho deciso di chiuderla io un paio di settimane prima che entrasse nella Casa. Tra l’altro non lo sapevo neanche, non mi aveva mai parlato del GFVip. Perché è finita? Oriana era improntata su una storia seria, mi sono spaventato. Era molto gelosa, ci teneva a sentirci spesso e dopo poco tempo discutevamo già per i like che mettevo sui social ad altre ragazze. Quando faceva certe scenate non riuscivo a capirla. Mi sembrava esagerata, a volte quasi teatrale. In più avevo l’impressione che fosse una ragazza superficiale. Nel senso che ama frequentare certi ambienti, con cui io non ho a che fare. Sono un ragazzo molto semplice. Scherzando, mi aveva anche detto ‘Magari l’anno prossimo andiamo a fare l’Isola insieme!’. Sembrava molto più interessata al contesto, piuttosto che a conoscermi davvero come persona. Come l’ha presa quando abbiamo chiuso? Molto male, direi. Mi ha persino bloccato su Instagram. I suoi soliti giochini. Capisco che sia il suo lavoro, ma queste cose non fanno per me.

Oriana ha parlato di Luca Daffrè proprio in queste ore, dichiarandosi con Daniele Dal Moro:

Per me trovare due cose insieme, il sentimento e l’attrazione, è difficilissimo. Ad esempio pure fuori con l’ultimo ragazzo italiano con cui mi sono frequentata non l’ho trovato. C’era attrazione, ma non altro. Mi ricordo le parole che mi diceva ‘ma perché non mi coccoli?’. Non mi veniva naturale, non so per quale motivo…

“Cosa ha fatto prima del GF Vip”, Luca Daffrè “sbugiarda” Oriana e svela perché l’ha lasciata: “E’ superficiale!” https://t.co/TpCqM9aUEj#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) November 18, 2022