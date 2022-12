Dopo l’imitazione di Antonella Fiordelisi che proprio ieri ha dovuto vestire i panni di Oriana Marzoli (regalando al pubblico un siparietto da dimenticare), oggi pomeriggio, nella Casa del Grande Fratello Vip, la venezuelana ha dovuto ricambiare il favore.

Oriana, proprio alcune ore fa, aveva anticipato a Ginevra e Giaele la sua volontà di “vendicarsi” dell’ex fidanzata di Lenticchio:

Domani anch’io vado oltre… ma perché devo fare sempre la donna matura? Non ce la faccio più. E’ la seconda volta… la prima volta mi ha detto cose cattive su Antonino. Adesso mi deve stuzzicare… prima l’aereo, poi il confessionale per istigarmi… Un pochettino gliela devo far pagare, forse non ha capito con chi non deve giocare.