Daniele Dal Moro, dopo aver scoperto che sul gruppo Whatsapp le OMG lo reputano un narcisista, si è arrabbiato pubblicando screen e facendo audio in lacrime su Twitter contro la sua ex fidanzata Oriana Marzoli.

Prima dello sfogo di Daniele, proprio Oriana ha parlato della fine della storia con il veneto attraverso un nuovo video condiviso sulla piattaforma Mtmad:

Spero che arrivi la persona giusta. Non la voglio ora, subito, ma spero arrivi in futuro e che io possa essere felice perché penso di meritarmelo.

So che ci sono tante persone che sperano io dica o racconti di più, ma non racconterò nulla. Rimango zitta ma c’è una cosa che voglio mettere in chiaro.

Nessuno deve dubitare dei miei sentimenti, perché io non gioco con l’amore, non sono quel tipo di persona. Infatti non sto andando con uno, poi con un altro. Se sto con una persona è perché mi piace. Se è il mio fidanzato è perché me ne sono innamorata. Non perderei tempo.

Non voglio che si dubiti delle mie intenzioni e dei miei sentimenti e di quanto io abbia provato a stare con il mio ultimo fidanzato. Non sono una persona che lascia pubblicamente. Ma per carità, non faccio queste cose! Evidentemente ne avevamo già parlato prima.

Mi sembra ridicolo dire pubblicamente che lo ha scoperto durante una diretta che ho fatto. Veramente credete che io sia così scema? Mi avete vista, mi conoscete da tanti anni, alcuni mi hanno vista 24 ore su 24. Sapete come sono fatta, non sono una persona che da queste cose, anzi. Mi piace parlare, chiarire, non sono una che sta zitta.