Oriana e Daniele sono di nuovo insieme. Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno postato delle storie su Instagram mostrandosi nello stesso posto e facendo letteralmente impazzire i fan.

Lo senti il rumore del circo? Oriana e Daniele di nuovo insieme

Dopo accuse, chat private e messaggi “fagocitati” pubblicamente, dirette Twitch rammaricate e piene di parole a sproposito, frecciatine e insulti dati in pasto ai social, Daniele e Oriana si “mostrano” ancora insieme.

Per il fandom questo si tratta di amore “folle”, per me stiamo parlando di una relazione tossica che in confronto di Donnalisi erano maturi, responsabili e strutturati.

Non è questo l’amore, credetemi.

Ed infatti, tra coloro che hanno espresso la loro opinione, Alessandro Rosica parla di “contratti” particolarmente “golosi”:

Oriana e Daniele dopo essersi scambiati le peggiori offese e minacce sono di nuovo insieme. Per me hanno perso ogni tipo di credibilità e coerenza. Sempre più ovvio che i due stiano sfruttando il fandom al fine di guadagnarci sempre di più. Infatti grazie a Twitch e gli sponsor porterebbero a casa oltre 30 mila euro al mese.

Io ho seriamente la nausea: voi cosa ne pensate?