Edoardo Donnamaria ha nominato Oriana Marzoli per far felice Antonella Fiordelisi. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, l’aspirante trapper è andato dalla venezuelana svelando di essersi pentito per l’accaduto.

“Ci sono rimasta male”, Oriana delusa da Donnamaria: la nomination sbagliata fa storcere il naso

Oriana, dopo aver scoperto di essere stata nominata da Donnamaria, ci è rimasta male: “Io ci tengo a te… Amore la prossima volta me lo spieghi molto più chiaramente perché io ti ascolto”.

La Marzoli ha proseguito:

Sai cosa c’è? A me dispiace perché quanto stai bene con lei nemmeno mi cagh*. Tu cambi molto l’atteggiamento e quello non ti fa bene nemmeno a te. Con me sei un’altra persona proprio… quella cosa sinceramente non mi piace ma ti posso capire, posso capire la tua posizione e mi metto nei tuoi panni. Non puoi fare il super amico e poi non parlarmi. Non mi cagh* proprio. Sei molto amico quando stai male. Non succede niente, vediamo lunedì e basta. Ci sono rimasta male.

L’articolata difesa di Edoardo è stata:

Eh lo so, purtroppo… spero solo che ce l’hai come me perché comunque, cioè…