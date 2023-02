Nonostante la settimana dedicata a Sanremo 2023, le dinamiche del Grande Fratello Vip proseguono ugualmente (e stasera ci sarà pure la diretta con Alfonso Signorini su Canale 5). Daniele e Oriana continuano ad appassionare gli estimatori delle ship, ma non riescono a mettere in piedi la tanto attesa relazione che tutti aspettano.

Oriana prende una decisione, Daniele piange: “Sono dispiaciuto…”

Il problema principale di Daniele Dal Moro nei confronti di Oriana Marzoli è la superficialità. Lui è molto sensibile e si arrovella con tanti pensieri, lei è oggettivamente più superficiale e scava di meno della sua interiorità.

Daniele non sopporta nemmeno di essere stato la terza scelta (dopo Antonino ed un chiaro interesse per Onestini) di Oriana che, dal canto suo, si professa realmente interessata ma poi lo accusa di essere una persona troppo complicata.

Oriana appare sicura della sua decisione:

Sono molto sicura della mia decisione, anche se mi fa male…

Di contro, Daniele ha pianto in confessionale perché non è stato in grado di offrirle ciò che voleva (la storia d’amore nonostante le tante differenze):

Io penso di essere più dispiaciuto di lei che le cose non siano andate come speravo andassero. Ecco, io il mio nei confronti di Oriana penso di averlo fatto, non posso dire lo stesso di lei…