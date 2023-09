Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme (lo so, già così fa molto ridere). Dopo l’annuncio di qualche giorno fa, la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip, sta cercando di racimolare gli ultimi scampoli di hype in attesa della nuova edizione in partenza.

Oriana e Daniele diventano gli “zimbelli” dei social

Dopo l’annuncio di giovedì da parte di Oriana, ieri sera i due erano insieme nello stesso locale ed oggi la Marzoli si è mostrata sui social insieme a Daniele Dal Moro, in viaggio sulla stessa automobile.

Anche per questo motivo, la coppia ha scatenato l’ironia dei social con commenti piccati, eccone alcuni:

oriana e daniele due clown non si salva nessuno dei due spiace vivono di queste sceneggiate social di tanto in tanto mettono in mezzo terzi per far beccare shitstorm a chiunque abbia osato respirare la loro aria imbarazzanti è dir poco pic.twitter.com/KBPrDb707h — C.🌙 (@cipuntolunetta) September 3, 2023

Cosa devo fare oltre a bloccare l’#, e parole come Oriana, Daniele, tatino, tatina, tatini, bebè per non leggere più il circo di quei due? No perché a na certa me so rotta quelli che non ho, soprattutto se devo impiegare dieci minuti per.trovare.cio che davvero mi interessa — Rose_in_the_wind (@yr_manuela) September 3, 2023

Oriana e Daniele..una grande grande delusione. La sagra della dignità perduta. — Silvicina (@silvicina_) September 3, 2023

Il precedente annuncio