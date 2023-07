Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli dopo il Grande Fratello Vip ci stanno regalando una lunga parentesi trash di tutto rispetto (chissà se ne avevamo veramente bisogno). Dopo la rottura, il veneto ha lanciato alcune bombe accusando gli amici comuni che ha conosciuto nella Casa.

Oriana e Daniele, segnalazione fake: la Marzoli insultata pesantemente

Durante una room del fandom degli Oriele, qualcuno ha insinuato di aver visto Oriana Marzoli salire su una Porsche e, proprio per questo motivo, in rete è scoppiato il caos.

Ciò che mi fa davvero molto ridere è il comportamento (tossico) di alcuni utenti. Daniele, alcuni giorni fa, aveva comunicato la sua serata in discoteca per distrarsi e, in quella occasione, tutti lo hanno sollecitato a divertirsi.

Poi spunta una segnalazione (fake) su Oriana a Milano sopra una Porsche e viene additata come una poco di buono.

Il mondo sta girando veramente al contrario. E, in ultimo, per chi se lo fosse scordato, la Marzoli è single e può fare ciò che vuole.

A tal proposito, la venezuelana ha risposto ironicamente alla fake news:

Non su 1, sono salita su 3. Ho registrato storie di lavoro e tra un bikini e l’altro sono salita su una Porsche diversa. Cosi sono io. Una Porschera!