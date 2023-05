Oriana e Daniele, prime “ripicche” social: il “segui” che non ti aspetti

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati per colpa degli hater e delle segnalazioni dei fan. Queste, in sintesi, le “valide” motivazioni della loro rottura.

Daniele Dal Moro ha fatto una room su Twitter dove ha svelato alcuni retroscena sulla loro relazione e svelando i motivi (principali) della loro rottura (e, tra questi, anche gli incontri con Antonino e Antonella Fiordelisi).

Daniele e Oriana, nonostante dicano di volersi bene, stanno iniziando a farsi piccoli “dispetti” social: un esempio?

Lui ha cominciato a seguire Dana Saber (acerrima nemica di Oriana) e lei segue Andrea Maestrelli, grande amico di Antonino Spinalbese e “membro” dei Persiani (ricordate le faide del Grande Fratello Vip?).

Naturalmente sui social sta succedendo il “delirio” tra coloro che difendono Daniele e quelli che prendono le difese di Oriana: cosa succederà?

Visti i presupposti non prevedo niente di buono e continuo a ribadire: il vero problema del GF Vip sono questi fandom tossici ed invadenti.

La room è stata fatta perché Oriana ieri ha avuto la brillante idea di togliere segui, foto (chissà cosa avrà detto ai suoi amici, i miei la seguono tutti ancora, piccola differenza).

Piangere a dirotto (volete gli screen di tutti i messaggi che mi sono arrivati dicendomi che sono una merd* di uomo perché l’ho ridotta così e che mia madre deve morire?? Ve li risparmio) scatenando chiaramente un putiferio.

Non si poteva semplicemente restare in silenzio e aspettare un po’?!? Evidentemente no. L’unica volta che forse sbagliato è stato mettere quello screen dove comunque non si vedeva nulla se non lo schifo che come al solito pubblicate voi, perché volevo che la finiste di mandarle ogni singola cosa per screditarmi.

E dopo ormai quasi due mesi che stavo zitto, assorbivo e cercavo di discolparmi in privato.

Comunque sia io sono stufo di dovermi giustificare e di chiedervi là cortesi di smetterla di scrivere merd*te alla mia famiglia!

Sbaglio sempre qualsiasi cosa faccio se sto zitto perché sto zitto, se parlo perché parlo, qualsiasi cosa faccio non va bene… Vi garantisco che è deprimente quando una persona cerca sempre di fare il meglio che può per l’altra persona perché vi ricordo che io qui non ci lavoro!

Visto che a quanto pare voi avete più voce in capito di me facciamo una cosa… Scrivo questo messaggio qui perché non ho Twitter (solo quello di Pablo) e voi lo divulgate ok?!

Mo la potete smettere di rompermi il cazz* e potete shippare la vostra Reina con chi più vi aggrada. IL VENETO NON È PIÙ UN PROBLEMA Vedrete che sarò anch’io la prima scelta di qualcuno!

PS: La vostra reina dopo la festa di Signorini è andata a casa di Antonino (non credo sia un problema se io vedo Edoardo ed Antonella, e pensate che non ho nemmeno mai visto Nikita e potete immaginare il perché Orianisats di sto cazz*. Potete smetterla di stalkerarmi… ve le taggo io le prossime ragazze che incontrerò.

Perché udite udite… sono etero sempre a differenza di ciò che molti di voi dicono.