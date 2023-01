Nuovo bacio per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo gli avvicinamenti e i litigi pensanti, tra le (non) coppia è scattata nuovamente la pace.

Daniele non riesce e fidarsi totalmente di Oriana mentre la venezuelana non cercava qualcosa di impegnativo e non voleva gestire un trasporto emotivo più forte del previsto.

Oriana, durante i primi confronti con Daniele di ieri sera, ha fatto delle precisazioni molto chiare:

Poi è scoppiata a piangere:

Vai via, non m’interessa più! Vai quello che cazz* ti pare come lo stai facendo. Per questo non volevo mai avvicinarmi molto a te, perché con te è più una cosa ovvia, palese, che è per avere una cosa seria per come sei fatto tu, ok? Era quello che non volevo proprio.

Proprio questo non volevo, stare così. Io volevo solo divertirmi. Con Antonino c’era il feeling, ma era un feeling diverso, era più… si, hai capito.

Non è lo stesso con te ed era proprio la cosa che non volevo perché mi conosco, mi conosco molto e non sai dove ti puoi mettere. Mi dà fastidio l’atteggiamento di merd* che stai avendo, mi dà molto fastidio.