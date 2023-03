Oriana e Daniele, nessun futuro dopo il GF Vip? “Lui non è più interessato”

Oriana e Daniele: a quanto pare l’era degli #Oriele sarebbe ormai terminata. L’ex tronista ha preso le distanze dalla venezuelana che nelle passate ore si è sfogata con Nikita e Antonella, alle quali ha confidato tutti i suoi dubbi. A detta della Marzoli, Daniele non riuscirebbe ad essere sempre affettuoso con lei dal momento che non sarebbe la sua fidanzata.

Oriana e Daniele: storia al capolinea?

Oriana ha accusato Daniele di non aver mai terminato un discorso riguardante loro due. L’ex tronista avrebbe accusato la venezuelana di non avere sentimenti nei suoi confronti. Ecco cosa ha riferito alle due Vippone, come riportato dalle colleghe di IsaeChia.it:

Ho provato a parlare con lui, sono andata a chiedergli questa cosa, solo che con me non finisce mai un discorso. Però questa cosa non la capisco. “No, tu stai bene”, mi diceva quando stavo sulla cyclette. “No perché tu si vede che non hai dei sentimenti per me”. Ma tu che parli che non sono la tua ragazza e per quello non sei affettuoso con me? Tu hai dei sentimenti? Io ho smesso di scherzare tanto.

Dal Moro ha poi sentito l’esigenza di dire la sua alle due Vippone, fornendo la sua versione:

Mi sento anche preso in giro. Mi dà fastidio, veramente. Come prima quando eravamo nel confessionale “la nuova coppia”. Ha sempre qualcosa da ridire su di me. Sempre. Ma se non ti va bene niente, allora cosa vuoi? Per capire. Non accetta niente, niente. Perché oggi devi fare queste frecciate, mi sono svegliato, le ho detto “buongiorno”. Ci chiamano in confessionale a me, Nikita e Alberto “eh la nuova coppia”. Fossimo andati in confessionale da soli io e lei a farci gli affari nostri. A parte che lo posso fare visto che lei con Luca fa quello che vuole.

Anche Tavassi ha fornito la sua idea del rapporto che c’è tra Oriana e Daniele e alla venezuelana ha dato una serie di consigli sul post GF Vip:

Non è che non è interessato. Te l’ho già spiegata questa cosa. A lui piaci. Devi semplicemente vedere fuori da qua com’è. Lui non si fida del contesto. Vuoi vedere fuori? Tu poi chiamalo e vedi che ti dice. Quando esci in puntata gli dai il numero di telefono. Però questo esperimento lo farei, non chiuderei così. Con calma, come hai fatto ieri. Giusto per arrivare a capire se fuori cambia la cosa. Poi se non cambia…

Oriana però, dal canto suo ha mostrato qualche dubbio: