Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno avuto un furioso litigio al Grande Fratello Vip. I due protagonisti del reality show, nel corso della giornata si sono scontrati con forza (senza un preciso motivo).

“Tu non sei normale”, Oriana Marzoli la spara grossa su Daniele

“Non sei una persona che mi piace, stai dove c’è convenienza, parli solo di telecamere. – riportano i colleghi di biccy.it – Sarei incoerente perché ti saluto la mattina? Se non ti parlo male è perché ho una educazione, ma il mio pensiero su te non cambia. Io non sono carino con te, ma visto che viviamo nello stesso posto non è che ti dico ‘non salutarmi’, mica ho quindici anni”.

Oriana ci è andata giù pesante:

Io non ho nessun problema con te, sei tu che hai dei problemi con me. Tu non sei normale, non sei coerente, ti devi cercare uno psicologo.

Dal Moro, giustamente, ha perso la pazienza:

Io e te passiamo le giornate non parlandoci. La scorsa puntata, finita la diretta, sei venuta sul divano a chiedermi di Micol e di Wilma. E mi chiedi se mi piace Micol? Perché me lo domandi? A pelle proprio non mi piaci, te l’ho detto tante volte. Visto come ti sei comportata con me, io eviterei pure di salutarti. Se ti saluto è perché sono una persona educata.

Oriana Marzoli dovrebbe rendersi conto del peso delle parole, ma vabbè… ormai ha dato dimostrazione (più volte) della sua sensibilità d’animo.

daniele ammette di provare dell’astio nei confronti di oriana perché è stato rifiutato da quest’ultima video #gfvip pic.twitter.com/bRbMCzkxQ3 — 🗂️ (@CONFMEDlA) December 3, 2022