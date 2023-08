Giusto un paio di giorni per ricaricare le pile e rieccoci con la nuova saga degli Oriele: come stanno le cose tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? A quanto pare lei avrebbe tolto il “segui” (ma alcuni sostengono che non l’avesse mai rimesso dopo l’ultima volta) a lui ed i fan (oppure gli hater?) hanno una loro teoria sugli ultimi sviluppi.

Oriana e Daniele si sono lasciati di nuovo? Spunta il manager e le teorie del web

Secondo una utente di Amedeo Venza e Deianira, Oriana avrebbe tolto delle foto in compagnia di Daniele smettendo anche di seguirlo. Ad Ibiza ci sarebbe stato anche la manager di lei che avrebbe organizzato la paparazza di cui, secondo i più, Dal Moro sarebbe stato all’oscuro.

Il condizionale in questo caso è d’obbligo, ma andiamo avanti.

In molti credono anche che Oriana si starebbe preparando per un nuovo reality spagnolo visto che in Italia, in tal senso, le porte sarebbero letteralmente sbarrate.

Intanto pare che lui sia tornato a Verona: cosa ne pensate?

Le fonti di quella gossippara fallita noto una certa somiglianza chissà perchè …. siate più furbi almeno #oriele pic.twitter.com/5sMYL59S8j — ♀🍊 (@sonpolemica) August 9, 2023