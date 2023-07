Per quale motivo Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati? Secondo Amedeo Venza la “colpa” della loro rottura sarebbe da attribuire alla troppa gelosia di lui (personalmente mi sembra strano).

“La rottura tra i due è da attribuire alla troppa gelosia di lui (così direbbero fonti vicine) a Daniele darebbe fastidio che Oriana ricevesse messaggi da altri ragazzi (e se così fosse c’ha ragione) anche a me darebbe fastidio”, ha scritto Amedeo Venza.

Il blogger ha aggiunto:

Poi bisogna vedere anche cosa scrivono e soprattutto come si comporta lei! In ogni caso, oltre agli ultimi episodi di liti ecc ci sarebbe anche questo.

Onestamente credo che questo spiffero faccia acqua da tutte le parti. Da sempre quella gelosa tra i due è apparsa Oriana e, proprio per questo motivo, anche i fan hanno lamentato gli atteggiamenti troppo “ossessivi” della Marzoli.

Cosa ne pensate?

Io mi ero innamorata veramente ma non ha funzionato. Abbiamo fatto di tutto ma… Io ho fatto di tutto ok? Come l’altra persona che ha fatto di tutto. Ma questa non è una guerra. Semplicemente ragazzi non chiedete di me. Basta. È solo un piacere che vi chiedo. Voglio solo sentire che posso continuare la mia vita senza ferire nessuno.