Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme? A quanto pare… la concorrente del Grande Fratello Vip, in attesa che riparta la prossima edizione (l’11 settembre, giorno in cui – probabilmente – non sentiremo più parlare di loro) tiene alto l’interesse degli estimatori.

Oriana e Daniele sono tornati insieme: spunta il video a Verona

Proprio in queste ore Oriana ha condiviso un video sponsorizzato su Instagram dove appare a casa di Daniele in quel di Verona. Successivamente si è mostrata in viaggio verso Madrid dove sta tornando anche per lavoro (si vocifera un prossimo reality show in compagnia di Luca Onestini).

Gli Oriele, nel frattempo, si sono mostrati felicissimi per la ritrovata sintonia dei loro beniamini: quanto durerà questa pace? Si accettano scommesse… (io dico che in prossimità dell’inizio del Grande Fratello si lasceranno di nuovo).

Circa una decina di giorni fa proprio Oriana aveva lasciato l’Italia tornando in Spagna e gli Oriele avevano – apparentemente – fatto calare il sipario sulla loro relazione. Fino a quando sabato la Marzoli è tornata di nuovo a Milano (ma casa e lavoro, evidentemente, non c’entravano nulla).

Ecco perchè è sparita, si è goduta ogni momento, ogni minuto e ogni secondo insieme a lui perché il tempo sarebbe stato pochissimo ❤️#oriele pic.twitter.com/cSsURtK3aI — ✨Alessia Amanim  ✨ (@alessiaamanim) August 21, 2023

Le è mancato così tanto che non voleva più lasciarlo

mi sono sciolta #oriele pic.twitter.com/fB93Ve5R6H — Francy Zabettiners (@francy_zab_) August 21, 2023