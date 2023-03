Come è andata la cena romantica tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Le ultime battute nella Casa del Grande Fratello Vip, stanno generando un clima più rilassato in vista della finale.

Oriana e Daniele insieme a cena al GF Vip: “Non ci siamo baciati, ma…”

Daniele da solo con Oriana ha avuto modo di sfogarsi raccontando un po’ di eventi del passato, così come ha poi svelato la Marzoli ritrovando i suoi amici Spartani:

E’ andata molto bene, mi sono trovata molto bene, però non ci siamo baciati, però ti dico anche la situazione… le luci tutte accese, le telecamere tutte addosso. Non è molto naturale. Musica sì ma io speravo abbassassero le luci, soprattutto con un ragazzo e sto facendo finta che si tratti di una date (appuntamento, ndr). Mi ha raccontato delle cose da piccolo, adesso un po’ capisco. Da piccolo lo prendevano di mira… io non sapevo che lo menavano, dopo è cambiato e rispondeva forte però prima no. E anche questa cosa fa tanto di una persona perché certi ricordi li avrai per sempre. Non sapevo queste cose, ora capisco perché va in difensiva, queste cose fanno tanto una persona rimangono soprattutto nella adolescenza.

Oriana ha aggiunto:

Aveva voglia di stare lì, non mi sono sentita come a volte che non gli va proprio di fare certe cose.

