Oriana Marzoli dopo la diretta del Grande Fratello Vip ha avuto un momento di sconforto per non aver ricevuto alcuna notizia su Daniele Dal Moro dopo la sua squalifica.

Secondo Oriana, così come ha confessato a Micol, il GF non le farà avere più alcuna informazione su Daniele fino al termine del gioco:

Adesso il mio pensiero è di nuovo a Daniele, sono sicura che non mi faranno vedere niente e anche Tavassi lo pensa… 14 giorni qua chiusi senza sapere niente, zero, nulla, non pensare che…

Qualcuno che mi dica qualcosa di Daniele! Ho attaccato la sua foto che avevo staccato prima, adesso sì che sono giù lo dico. Farò finta di stare bene… Non mi rovinate la serata, già non so niente di lui…