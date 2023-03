Situazione nuovamente tesa quella tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip. La venezuelana ha origliato il suo confessionale spifferando cosa avrebbe sentito.

Daniele Dal Moro avrebbe detto di non riuscire a lasciare Oriana Marzoli per “paura” di vederla piangere e di essere costretto a stare con lei per evitarle un dolore.

Ecco cosa ha riportato la venezuelana a Donnamaria e Onestini:

No, perché se io la lascio poi si mette a piangere. Questo Grande Fratello Vip non lo vinco io quindi non ho nessuno stimolo a continuare qua dentro. Questo GF Vip lo vince una come Oriana.

Io non voglio stare con lei ma devo starci per forza perché se la lascio cosa fa? Si mette a piangere nel letto. Ma che pensi? Che sono stupido? Se io la lascio si mette a piangere e lunedì passo per un figlio di…