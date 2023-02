Mentre Oriana Marzoli si trovava nella sauna della Casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese le è passato davanti e lei ha simulato un conato di vomito.

Gli estimatori del reality show hanno condiviso il video in massa chiedendo provvedimenti da parte della produzione del reality show. Oriana, proprio in questi giorni, durante una discussione con Daniele Dal Moro ha invitato Antonino a farsi gli affari suoi facendogli anche il dito medio.

Un rapporto sereno, non c’è niente da dire…

Per me i conati di vomito di Oriana sono al pari dello sputo di Elenoire e sarebbe giusto avessero lo stesso trattamento #gfvip pic.twitter.com/PvCPzEGzzJ

Antonino mi sta antipatico, ma Oriana che fa il gesto del vomito appena lo vede passare?

Che brutto esempio di donna ragazzi miei… proprio orrendo e non di certo per la sua libertà sessuale, ma per la sua maleducazione innata #nikiters #donnalisi #gfvip

— Cristiana (@Cristia44732265) February 9, 2023