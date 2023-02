Oriana Marzoli, ieri sera, non è stata solo la Reina del Twitter ma anche dell’intero Grande Fratello Vip (questo per ricordarvi la nostra obiettività quando raccontiamo gli eventi a prescindere dalle preferenze o meno).

Oriana difende Antonella e rimprovera Donnamaria

Ed infatti, dopo aver visto il “triangolo” con protagonisti Donnamaria, Antonella e la Murgia, si è immediatamente schierata dalla parte della Fiordelisi (che ha apprezzato il gesto).

“Uno a uno, palla al centro. Lei ha fatto tremila ma la tua vale per tremila… ok? E’ la verità! E’ anche il consiglio che darei a lei, anche se non è amica mia. Edo, io dopo ci metto una buona parola”, ha affermato la Marzoli rimproverando Donnamaria per il comportamento avuto con la Murgia in questi giorni (Van compreso dove le ha toccato la protesi).

La venezuelana, anche durante le nomination, non ha voluto fare il nome di Antonella Fiordelisi per solidarietà femminile.

In un mondo giusto Oriana e Antonella dovrebbero allearsi come i primi tempi e fare il cul* a tutti!

Oriana dopo ieri si merita solo applausi

Il suo discorso è stato perfetto a mio parere 🔥🔥🔥

GRAZIE !!!#donnalisi #oriele #gfvip pic.twitter.com/WDgYh5IBbu — gre (@gre1610) February 28, 2023

Oriana stanotte stava difendendo antonella , ma guardate tavassi come cerca di manipolare anche lei cercando di fargli cambiare in pensiero . Nikita nella nomination lo ha descritto alla perfezione #Gfvip #nikiters #donnalisi #oriele #gintonic pic.twitter.com/MiB3sHYfEh — Soqquadro (@gicarestik2) February 28, 2023

Oriana: “Edo io dopo ci metto una buona parola” Oriana che vuole aiutare i donnalisi a far pace è proprio IL MULTIVERSO#gfvip #oriele #donnalisi pic.twitter.com/KPnHOY2on7 — sisonokevin (@_soleilandia_) February 28, 2023