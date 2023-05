“Gioca da solo”, Oriana attacca Daniele dopo le dichiarazioni sulla rottura

Volano stracci sui social tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli dopo la rottura. La coppia, a distanza di qualche mese dall’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, la rottura ha generato malumori e insofferenza.

Daniele Dal Moro ha svelato che Oriana Marzoli, dopo il party di compleanno di Alfonso Signorini, è andata a casa di Antonino Spinalbese.

Poi ha aggiunto altri dettagli accusando gli hater ed i fan invadenti di averli fatti litigare spesso e volentieri, parlando pure di Antonella Fiordelisi:

Non ci capiamo, abbiamo tante discussioni, litigate. L’ultima volta perché ho visto Antonella . Non è quello il motivo della rottura ma non ha agevolato. A Edoardo sono affezionato, la vita è mia e posso decidere come voglio. Erano a Verona e ci siamo visti. Mi ha detto che si è sentita umiliata. Queste sono le motivazioni, sono incomprensioni.

Di contro, proprio in questi minuti, Oriana è intervenuta attaccando il suo ex:

Perchè sono una vera DONNA, non entrerò in questo schifo di gioco. La verità la sanno tutti i nostri amici che abbiamo in comune, quelli con cui ci frequentiamo, che hanno vissuto tutto dal vivo. E posso dire, la sa anche una persona che non è amica mia come sono andate le cose veramente.

Quindi, gioca da solo.