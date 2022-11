Oriana Marzoli appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, senza peli sulla lingua va dritta al punto e chiede a Giaele De Donà e Antonino Spinalbese cosa è successo tra di loro sotto il piumone.

Antonino e Giaele svelano cosa è successo sotto il piumone al GF Vip

“Avete scop*to?”, domanda la nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Antonino e Giaele precisano di provare attrazione reciproca e, nel contempo, non avrebbero nemmeno grossi problemi ad affermare la verità qualora ci fosse stato oltre tra di loro a parte qualche grattino:

A me non mi cambierebbe nulla dirti se è successo qualcosa tra me e lei. – precisa Spinalbese – Niente, neanche mani… anzi mani sì ma solo per i massaggi. Ma tanto non è credibile, io mi sono arreso. Ma se ti fidi di me, non abbiamo fatto nulla, zero!

Oriana, dubbiosa, ha concluso:

Può essere, non lo so…

Oriana si prende la corona della casa “Ma avete scopato?” Antonino farfuglia, Giaele nega “Allora con mani, handjob, blowjob??” 🤣 #gfvip pic.twitter.com/PP3e0HMOcA — gf vip h24 (@uomo_comune_) November 4, 2022

Chi è Oriana: la scheda

Attrice e influencer di origini venezuelane, Oriana Marzoli è molto celebre in Spagna per aver partecipato a numerosi programmi e reality show.

Da Supervivientes al Gran Hermano, Oriana è una vera e propria “Reality Star” ed è pronta a dare prova del suo carattere anche al pubblico italiano.

Sui social vanta più di due milioni di follower e collaborazioni con brand internazionali di moda e di make up.

Esuberante ed esplosiva la sua presenza in Casa sarà senza dubbio una ventata di adrenalina. Dinamiche e discussioni saranno pane per i suoi denti: come verrà accolta dagli altri VIP?