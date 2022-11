Oriana e Antonino, bacio in confessionale: Giaele tirata in ballo

Oriana Marzoli ha spifferato ad Antonella Fiordelisi di aver baciato Antonino Spinalbese nel confessionale del Grande Fratello Vip.

La new entry della Casa si è già scambiata degli innocenti baci a stampo con l’ex compagno di Belen Rodriguez. “Hai visto che porto fortuna? – ha sussurrato Antonella. – Se non lo dicono fallo capire, perché voglio vedere la faccia di Giaele”.

Quando dico che la Fiordelisi non conosce (nemmeno minimamente) cosa sia la solidarietà femminile sbaglio oppure no?

Ecco il VIDEO “incriminato”.

Oriana conferma ad Antonella che si è baciata con Antonino in confessionale. Antonella, all’orecchio: “Se non lo dicono fallo capire, perché voglio vedere la faccia di Giaele”

Giaele su Antonella: “Non è perchè io mi son legata a Micol, che allora tu ti puoi allontanare così, perchè sono secondo me dei comportamenti infantili. Lei si è legata a Oriana, ma io non è che non le parlo più…” 👏🏻 #gfvippic.twitter.com/rtixjsC3ed

