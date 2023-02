Attilio Romita non prende bene il televoto e la spara grossa dopo la diretta del Grande Fratello Vip. L’ex mezzobusto finito in nomination ha accusato gli altri vipponi di essersi organizzati parlando di “cosca” e “organizzazione mafiosa”.

“Davanti ad una cosa del genere, non gioco più”, ha affermato Attilio Romita confidandosi con Nikita Pelizon. Poi la frase che fa discutere: “Il grande capo decide chi fare fuori, questa è un’organizzazione mafiosa, non va bene…”.

Attilio è convinto che si siano messi tutti d’accordo per mandarlo al televoto e, tirando in ballo la mafia, ovviamente, il popolo di Twitter chiede provvedimenti a gran voce.

“Quando questo gioco lo fanno anche i tuoi amici, che ci stai a fare qui?”, ha aggiunto Romita.

Dopo il “sei un Buscetta” di Clizia Incorvaia, con tanto di espulsione in diretta, credo che le parole di Attilio non siano state da meno e si meriti di riabbracciare Mimmuzza: voi cosa ne pensate?

Non esistono video del gruppo che si accorda per le nomination. Non so se è peggio Sonia che distorce una frase e la dipinge come accordo o Attilio che si permette di parlare di "cosca".#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/CRACh5Sw4d

— Sandy 🍿 (@Sandy___8) February 7, 2023