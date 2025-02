Ordine di uscita dei cantanti di Sanremo 2025, terza serata: ospiti e scaletta

La scaletta ufficiale della terza serata del Festival di Sanremo 2025 in onda stasera, giovedì 13 febbraio a partire dalle 20.30, con i 14 cantanti in gara (e la finale delle Nuove Proposte) in ordine di uscita.

Ordine di uscita cantanti Sanremo 2025, terza serata

Come prevede la scaletta della terza serata di Sanremo 2025, solo 14 dei 29 artisti in gara faranno riascoltare il proprio inedito e questa volta saranno giudicati anche dal pubblico tramite il televoto oltre che dalla Giuria delle Radio.

A fine serata, Carlo Conti annuncerà nuovamente soltanto i cinque più votati e la classifica sarà randomica, non ci sarà un ordine preciso tra i cinque preferiti da pubblico e radio stasera.

Clara – Febbre Brunori SAS – L’albero delle noci Sarah Toscano – Amarcord Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore Joan Thiele – Eco Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola Noemi – Se ti innamori muori Olly – Balorda Nostalgia Coma_Cose – Cuoricini Modà – Non ti dimentico Tony Effe – Damme ‘na mano Irama – Lentamente Francesco Gabbani – Viva la vita Gaia – Chiamo io chiami tu

I conduttori e gli ospiti di Sanremo 2025

Carlo Conti è il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025. In ogni serata sarà affiancato da diversi co-conduttori.

Terza serata: Miriam Leone , Elettra Lamborghini e Katia Follesa .

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2025

Duran Duran ,canteranno Wild Boys e un medley dei loro successi.

Edoardo Bennato con la sua Sono solo canzonette.

Iva Zanicchi , alla quale sarà consegnato il premio alla carriera.

Avvistata anche Victoria dei Maneskin che si esibirà insieme ai Duran Duran.

Il cast di Mare Fuori 5.