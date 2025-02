Ordine di uscita dei cantanti di Sanremo 2025, prima serata: ospiti e scaletta

Manca pochissimo all’inizio della 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025, che andrà in onda su Rai 1, Radio2 e RaiPlay dall’11 al 15 febbraio. Al timone della kermesse torna Carlo Conti, già conduttore delle edizioni 2015, 2016 e 2017. Ad affiancarlo nella prima serata saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti. Ecco l’ordine di uscita dei cantanti durante la prima serata.

Ordine di uscita dei cantanti di Sanremo 2025, prima serata

Nel corso della tradizionale conferenza stampa di apertura, il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, e il Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Marcello Ciannamea, hanno illustrato le principali novità di questa edizione. Presenti anche i conduttori del PrimaFestival, Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio.

Durante la serata inaugurale, si esibiranno per la prima volta tutti i 29 Big in gara, le cui canzoni saranno giudicate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine della votazione sarà stilata una classifica parziale con le prime cinque posizioni, senza specificare l’ordine di piazzamento.

I superospiti della prima serata

L’attesa per gli ospiti di Sanremo 2025 è sempre altissima e anche quest’anno il Festival non delude le aspettative. Il superospite della serata sarà Lorenzo Jovanotti, che presenterà un medley partendo dall’esterno dell’Ariston per poi entrare a metà show e cantare il suo nuovo singolo.

Grande attesa anche per l’esibizione della cantante israeliana Noa, che duetterà con l’artista palestinese Mira Awad sulle note di Imagine di John Lennon, un messaggio forte di pace e unione.

Sul palco di Piazza Colombo, invece, sarà protagonista Raf, che si esibirà in un set live pensato per coinvolgere il pubblico sanremese.

Ecco l’ordine di esibizione dei cantanti nella prima serata del Festival di Sanremo 2025:

Gaia Francesco Gabbani Rkomi Noemi Irama Coma_Cose Simone Cristicchi Marcella Bella Achille Lauro Giorgia Willie Peyote Rose Villain Olly Elodie Shablo ft Guè, Joshua, Tormento Massimo Ranieri Tony Effe Serena Brancale Brunori Sas Modà Clara Lucio Corsi Fedez Bresh Sarah Toscano Joan Thiele Rocco Hunt Francesca Michielin The Kolors

Polemiche e curiosità della vigilia

Tra gli argomenti più discussi della giornata c’è stata la presunta caduta di Francesca Michielin e Kekko Silvestre dei Modà dalle scale dell’Ariston. Carlo Conti ha però smentito le voci, chiarendo che l’incidente è avvenuto dietro le quinte e senza conseguenze gravi.

Nel frattempo, Alessandro Cattelan ha confermato che al Dopofestival sarà affiancato dalle giornaliste Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo.

L’eventuale presenza di Fedez nel programma, nonostante i suoi trascorsi con Lucarelli, ha già acceso il dibattito. Cattelan ha commentato: “Le polemiche ci sono sempre state, non so cosa accadrà. Tutti i cantanti sono invitati, Selvaggia è una persona intelligente”.