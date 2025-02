Ordine di uscita cantanti finale Sanremo 2025: a che ora verrà proclamato il vincitore del Festival

Mancano poche ore alla serata finale della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai1, Radio2 e RaiPlay a partire dalle 20:45. Alla guida della manifestazione c’è Carlo Conti, già direttore artistico e conduttore nel 2015, 2016 e 2017, che per l’ultima serata sarà affiancato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

La conferenza stampa prima della finale di Sanremo 2025

In attesa del gran finale, si è svolta la tradizionale conferenza stampa con la presenza del sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, e della dirigenza Rai, rappresentata dal Direttore Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea. Presente anche il Vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, che ha voluto ringraziare l’intera squadra di produzione e i co-conduttori del PrimaFestival. Ma la vera sorpresa è arrivata quando sono stati annunciati gli ospiti della serata finale.

Gli ospiti della finale

Il palco dell’Ariston accoglierà alcuni dei volti più amati della musica e dello spettacolo. Antonello Venditti riceverà il Premio alla Carriera, un riconoscimento per il suo contributo straordinario alla musica italiana. Sul palco saliranno anche Gabry Ponte, Vanessa Scalera, Alberto Angela e i Planet Funk, che si esibiranno dalla nave Costa Smeralda, mentre Tedua canterà dal Suzuki Stage.

Ma le sorprese non finiscono qui: Bianca Balti e Mahmood, già co-conduttori nel corso del festival, torneranno per la finale. Balti avrà l’onore di consegnare alcuni dei premi della serata (escluso quello del vincitore), mentre Mahmood presenterà in anteprima il suo nuovo singolo, Sottomarino.

Scaletta e ordine di uscita dei cantanti in gara

Secondo quanto annunciato da Carlo Conti, la finale seguirà un programma ben definito, con l’obiettivo di chiudere la competizione musicale tra l’1:20 e l’1:25 e concludere l’intero Festival entro l’1:40. Ecco l’ordine di uscita dei 30 artisti in gara:

Francesca Michielin

Willie Peyote

Marcella Bella

Bresh

Modà

Rose Villain

Tony Effe

Clara

Serena Brancale

Brunori Sas

Francesco Gabbani

Noemi

Rocco Hunt

The Kolors

Olly

Achille Lauro

Coma_Cose

Giorgia

Simone Cristicchi

Elodie

Lucio Corsi

Irama

Fedez

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento

Joan Thiele

Massimo Ranieri

Gaia

Rkomi

Sarah Toscano

Chi sarà il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo? La risposta arriverà solo al termine di una serata che si preannuncia ricca di emozioni, grandi performance e colpi di scena.