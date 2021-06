Francesco Oppini intervistato dal settimanale “Nuovo” ha svelato di essere preoccupato per l’amico Tommaso Zorzi, in continuo movimento dopo il Grande Fratello Vip: “Lo vedo provato fisicamente, penso che dovrebbe trovare il coraggio di provare a dire qualche no”.

Lo vedo provato fisicamente, penso che dovrebbe trovare il coraggio di provare a dire qualche no. Avrebbe fatto bene a staccare almeno un mese, ma non ci è riuscito.

Queste le parole di Oppini intervistato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Proprio ieri Tommaso Zorzi ha salutato il pubblico conducendo l’ultimo appuntamento de Il Punto Z, format un poco acerbo (ma che gli è servito come gavetta) su Mediaset Play prima del grande salto in TV.

Oppini invece, in merito alle proposte televisive ha aggiunto:

Mi hanno offerto più volte di andare a Temptation Island ma ho sempre detto di no perché non darei mai la mia storia d’amore in pasto alla televisione.