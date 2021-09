Francesco Oppini ospite di Casa Chi oltre a dire la sua su Dayane Mello protagonista de La Fazenda, ha parlato dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip svelando i suoi concorrenti preferiti.

Chi potrebbe essere un eventuale vincitore? Manuel Bortuzzo lo metto davanti a tutti. Per una serie di ragioni infinite: per la sensibilità, la forza, l’educazione e la pulizia che sta dimostrando di poter trasmettere alla gente che segue il programma. Però, dato che è un programma lungo, cerco di capire se potranno esserci sorprese di quelle insospettabili più avanti.

Per dire, Francesca Cipriani può far vedere dei lati di sé che la gente non conosce. Perché Francesca in tv è una macchietta. Ma non si conosce la vera Francesca.

Poi vorrei vedere il lato più umano e dolce di Raffaella Fico che secondo me ha tante cose da dire.

Ci sono dei ragazzi altrettanto interessanti: a me fa ridere il mago… Giucas Casella. Ce ne sono poi altre che al momento non capisco, tipo le tre sorelle. Bisogna vedere alla lunga se non diventeranno pesanti nelle dinamiche della Casa.

E’ un cast molto interessante. Ce n’è uno che non sopporto, ma non ve lo dirò mai. Mi piace molto Aldo Montano. Negli anni è diventato molto più umile.