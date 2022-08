Oppini furioso documenta la sua disavventura sui social: “Presa per il cul*, non funziona un cazz*!”, ecco cosa è successo

Disavventura di Ferragosto per Francesco Oppini. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, di ritorno da Ibiza insieme alla sua fidanzata Francesca e altri passeggeri, è rimasto bloccato sopra il volo di RyanAir per quasi un paio di ore.

Oppini furioso documenta la sua disavventura sull’aereo

Nell’aereo non è stata attivata l’aria condizionata rendendo il clima all’interno davvero infernale per via delle alte temperature del periodo. Oppini ha deciso di documentare l’accaduto tramite il suo profilo ufficiale di Instagram:

Siamo un aereo di gente incazz*tissima, doveva partire il volo alle 13.35 ma è arrivato in ritardo da Bergamo. Si sono inventati, dopo un’ora che siamo in aereo con l’aria condizionata spenta, che per colpa di qualcuno è saltato lo slot. Siamo dovuti tornare in aeroporto, ai parcheggi, a fare benzina, peccato che nessuno stia facendo rifornimento. Quindi un’altra presa per il cul*. La gente qui sta impazzendo, c’è un caldo pazzesco.

L’ex gieffino ha aggiunto:

Questa è RyanAir. Quindi Ferrovie italiane, aeroplani, non funziona un cazz* da nessuna parte. Questo è il succo del discorso… buone vacanze e buon Ferragosto.

Una volta atterrato, Oppini ha concluso:

Siamo atterrati con il giusto ritardo e per completare l’opera si sono dimenticati il pulmino.