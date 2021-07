Durante una diretta social, un amico di Francesco Oppini ha pronunciato la F Word e, giustamente, i fan di Tommaso Zorzi si sono dispiaciuti portando in tendenza il loro hashtag condannando questo brutto scivolone che non è ancora stato commentato dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Oppini nel caos, F Word pronunciata durante una diretta

Purtroppo dopo le frasi che Oppini aveva rivolto nei confronti di Dayane Mello, quando entrambi si trovavano ancora dentro la Casa del GF Vip, il figlio di Alba Parietti si è portato addosso una “macchia” indelebile che difficilmente dimenticheremo.

Io non credo che Oppini sia realmente omofobo o misogino.

Penso che sia “ignorante” in materia e sia spesso accerchiato da amicizie fortemente legate al mito dell’uomo “alfa” tra maschilismo, stereotipi e luoghi comuni.

Credo anche che l’amicizia con Zorzi, in questo caso, non c’entri nulla.

Non solleciterei di certo Tommaso a rispondere per Oppini che, invece, dovrebbe prendersi le responsabilità delle stupidaggini che dicono le persone che gli stanno intorno (specie se poi reagiscono con superficialità scoppiando a ridere) e avere cura di capire, una volta per tutte, che certe frasi non vanno dette, fanno male e ci riportano dritti verso il Medioevo.