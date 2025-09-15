Opinionisti Grande Fratello 2025: Ventura ha preso la sua decisione

Opinionisti Grande Fratello 2025? La decisione presa.

Grande Fratello 2025, niente opinionisti in studio

A poche settimane dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, iniziano a circolare nuove indiscrezioni sullo show. Secondo le ultime notizie, quest’anno il reality di Canale 5 potrebbe fare a meno degli opinionisti classici, puntando invece su un format rinnovato.

Il ritorno del GF

La nuova stagione del Grande Fratello partirà lunedì 29 settembre e sarà condotta per la prima volta da Simona Ventura. La scelta di puntare su un cast interamente composto da concorrenti Nip – ovvero persone comuni, lontane dai riflettori – segna un ritorno alle radici del programma, che proprio quest’anno celebra i suoi 25 anni.

Niente opinionisti, spazio alle ex vincitrici

A rivelare un’importante novità è stato Davide Maggio: in studio non ci sarà nessun opinionista nel senso tradizionale. Al loro posto, è previsto un trio di ex vincitrici del reality che commenterà l’andamento del gioco puntata dopo puntata.

Le tre protagoniste scelte sarebbero Cristina Plevani, Floriana Secondi e Serena Garitta, volti noti ai fan di lunga data del programma e vincitrici rispettivamente della prima, terza e quarta edizione. Il loro compito sarà quello di offrire osservazioni e punti di vista, ma con un taglio più vicino all’esperienza vissuta nella casa, piuttosto che con lo stile spesso polemico degli opinionisti degli anni passati.

Cosa aspettarsi dalla nuova edizione

Con un cast completamente rinnovato, una conduzione inedita e la presenza di volti storici del programma in studio, questa edizione del Grande Fratello punta a conquistare nuovamente il pubblico proponendo una formula più autentica e meno costruita. Non resta che attendere il 29 settembre per vedere come si svilupperanno dinamiche e interazioni nella casa più famosa d’Italia.