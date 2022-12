Sonia Bruganelli sta per prendersi una vacanza anche dagli impegni del GF Vip e finora non sono mancate le indiscrezioni su chi avrebbe preso il suo posto. Se tra le tante voci era stata avanzata anche quella di Adriana Volpe, successivamente la stessa ex Vippona ha smentito via social.

Sonia Bruganelli: ecco chi la sostituirà nel ruolo di opinionista al GF Vip

Poche ore fa però, è stato direttamente Alfonso Signorini, padrone di casa del Grande Fratello Vip, a svelare chi andrà a sostituire Sonia Bruganelli nel suo ruolo di opinionista, affiancando Orietta Berti.

Non si tratterà di una sola persona bensì di una coppia molto amata e già legata al reality. Stiamo parlando di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, attuali conduttori del GF Vip Party:

Devo fare un annuncio importante. Voi sapete che la Bruganelli va a Dubai. Finalmente ci liberiamo di lei per ben due settimane e quindi la sostituiamo, indovinate con chi? Con voi!

Signorini ha scelto di annunciarlo direttamente nel corso della puntata del GF Vip Party Speciale Natale. A seguire il video: