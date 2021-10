Che fine hanno fatto le opinioniste pop del Grande Fratello Vip? Signorini risponde in diretta

Le opinioniste del popolo, tanto volute da Alfonso Signorini, sono durate come un gatto in tangenziale. Dopo aver offeso Lulù e litigato con Raffaella Fico, gli amici del Grande Fratello Vip hanno deciso che non era più il caso.

Che fine hanno fatto le opinioniste pop del Grande Fratello Vip?

“Saluto le nostri grandi sorelle che questa sera le opinioniste del popolo sentivano troppa nostalgia del loro divano di casa e ci stanno guardando”, ha affermato Signorini in apertura della diretta di ieri.

Naturalmente le due signore proseguiranno a vedere la diretta dal Grande Fratello Vip dal loro divano di casa, come tutti noi.

Ne sentiremo la mancanza? Io dico di no.

Signorini parla delle due signore

Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa.