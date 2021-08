Sálvame, contenitore del pomeriggio di Telecinco, ha iniziato la sua puntata di mercoledì con una notizia che ha lasciato sbalorditi i collaboratori: la direzione del programma era stata costretta a fare a meno di un opinionista a causa delle sue scarse prestazioni.

Opinionista TV licenziato in diretta sbotta contro la produzione

Alle 18:30, Carlota Corredera ha annunciato che il collaboratore licenziato era Antonio Canales, comunicando la decisione in diretta TV. Dopo 82 giorni come parte del team Sálvame, la produzione ha deciso di non continuare a contare sull’opinionista “per non aver fornito grandi esclusive e generalmente rimasto in disparte”.

Appresa la notizia, Canales ha preso la parola e umiliato la dirigenza, facendo emergere il notevole calo di ascolti di quest’estate. Successivamente in studio è esploso il caos e l’opinionista si è scagliato contro il direttore del programma:

Che divertente, come se fossimo degli scolari, vero? Non siamo nemmeno in ore di ascolto molto alto, vero? Mi sarebbe piaciuto che fossimo in orari di pubblico più alti e che potessi buttarmi fuori in quel momento…

Canales si è molto indignato e ha commentato che grazie al programma “ha imparato a fare tutto ciò che non si dovrebbe fare”:

L’opinionista si è scagliato ancora contro il format giudicandolo noioso:

Se il pubblico inizia a calare, non stai facendo qualcosa di giusto, non sarò io il colpevole di essere stato così piccolo. Sálvame, affonderà.

Antonio Canales ha assicurato di non essere arrabbiato ma, tuttavia, ha usato fino all’ultimo minuto per attaccare il programma.

Carlota Corredera, visibilmente seria, ha difeso Sálvame affermando che il programma porta a casa ottimi riscontri di pubblico. “Tu vendi fumo e io no. Anche le telenovelas ci battono. Non sto mentendo”, ha commentato Antonio Canales.