Karina Cascella non farebbe mai l’opinionista al Grande Fratello: il motivo

Ad oggi sono super presa dalle mie attività e dalla mia famiglia. Non sto mai ferma, ho bisogno sempre di trovare nuovi stimoli. La tv è sempre stata un gioco per me, non ho mai pensato di poterne farne un lavoro; quindi, se dovesse mai arrivare una proposta la valuterei, certo! Ma sempre in concomitanza col mio lavoro e con il mio ristorante.

Karina ha anche affermato che le piacerebbe tornare a Uomini e Donne per commentare le dinamiche:

Ancora oggi a distanza di anni uno dei miei più cari amici, persona a cui voglio un bene dell’anima, è Gianni. Sento delle volte anche Tina, abbiamo trascorso degli anni meravigliosi insieme, ho molta stima di entrambi e per me Uomini e Donne, che guardo tutt’ora se sono a casa, resta il mio posto del cuore, dove tornerei anche domani.

E per quanto il riguarda il Grande Fratello:

Quando ero piccola, avrò avuto 19 anni, ho fatto un provino e sono arrivata anche in fondo, era in assoluto la mia prima esperienza in quest’ambiente, ma non mi presero… L’anno dopo partecipai a Vero Amore con Maria De Filippi, e da allora divenni opinionista a Uomini e Donne. Quindi è andata molto bene così. Ad oggi non parteciperei mai come concorrente, ho rifiutato più volte anche L’Isola dei Famosi. E non farei nemmeno l’opinionista al Gf, perché la trasmissione, per come è strutturata, non mi rappresenterebbe.

