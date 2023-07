Il cambio di direzione del Grande Fratello Vip sta facendo storcere il naso ad alcuni ex partecipanti del reality show, specie dopo la comunicazione della nuova opinionista Cesara Bonamici.

Opinionista Grande Fratello Vip, parlano ex gieffine: “reality per educande”

Elenoire Ferruzzi, durante una diretta social con Patrizia Rossetti, ha definito il cambiamento del GF Vip un “reality per educandi”. Anche la collega di programma si è trovata d’accordo con l’amica.

Alcuni dubbi sono stati palesati pure da Cristina Plevani, vincitrice della prima versione del Grande Fratello in chiave Nip:

Il Grande Fratello è sempre stato un programma leggero e di intrattenimento, non certo di cultura. Tralasciando la prima edizione che per ovvi motivi è stata quasi un esperimento sociale (involontario) più che un programma vero e proprio, le edizioni successive hanno seguito la moda dei tempi e il cambio sociale.

È vero che negli ultimi anni il freno è stato lasciato andare un po’ troppo ed è anche vero che non puoi accorgertene oggi, perché è da un po’ che i limiti si sono superati in decenza e volgarità.

Sorrido pensando a quando i primi tempi in alcuni ambienti i concorrenti del Grande Fratello erano bannati perché troppo “popolari”, troppo famosi per nulla e troppo sotto una luce che in quel momento oscurava chi lo spettacolo lo faceva di mestiere.

Col passare del tempo però il GF è diventato un’occasione di visibilità per chi prima lo etichettava come il male (non che sia il bene ma almeno essere coerenti).