“Non farti corrompere da Lorenzo”, opinionista TV mette in guardia Helena

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda ieri, Myrta Merlino ha aggiornato il pubblico sui recenti sviluppi tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Dopo una serie di accesi scontri, i due concorrenti sembrano aver trovato un punto d’incontro. “Lorenzo e Helena hanno trovato il modo di convivere…” ha commentato Merlino, mostrando poi una clip in cui i due parlano del loro rapporto.

Stefania Orlando avverte Helena: “Non farti corrompere da Lorenzo”

Lorenzo, in confessionale, ha espresso il desiderio di recuperare l’amicizia dei primi giorni: “Vorrei che con una bacchetta magica si tornasse all’amicizia dei primi giorni… Sento che c’è della stima…”. Anche la modella brasiliana si è detta pronta a ricostruire il loro legame.

Subito dopo la clip, Stefania Orlando, ospite in studio, ha lanciato un avvertimento a Helena Prestes: “Io spero ardentemente che Helena non si lasci corrompere da questi gesti falsi…”. Anche Patrizia Groppelli ha commentato, sostenendo che Lorenzo sia un uomo insicuro e che avrebbe gestito diversamente la situazione se fosse stato più sicuro di sé: “È l’insicurezza di questo uomo… Una che poi ti dice che non prova più niente…”.

Confronto tra Lorenzo e Shaila Gatta: l’aereo dei fan e le tensioni

Oltre alla riappacificazione con Helena, Lorenzo ha affrontato anche un’altra questione con Shaila Gatta, ex velina di Striscia La Notizia. Il concorrente ha mostrato disappunto per l’aereo ricevuto da Shaila e Javier Martinez dai fan, un gesto che ha percepito come irrispettoso: “Quale era il motivo per stare lì?”.

Shaila, difendendosi, ha ribattuto di non vedere nulla di sbagliato nel gioire di un sostegno esterno. Alla fine, i due hanno raggiunto un accordo pacifico, anche se rimane il dubbio sulla durata della tregua.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.