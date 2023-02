Onestini interrompe Ivana e Nikita e lancia accuse: “Lei è pesantissima!”

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip c’è stato un primo confronto tra Nikita Pelizon e Ivana Mrazova. Le due modelle stavano chiacchierando serenamente ma Luca Onestini ha “spezzato” l’armonia del primo faccia a faccia.

“Non volevo che succedesse tutta quella roba lì, minimamente”, ha esordito Nikita Pelizon. La ex di Onestini ha cercato di rasserenarla svelando di volersi confrontare con lei in seguito e con più calma:

Luca Onestini, sempre in “alert”, si è avvicinato a Ivana Mrazova invitandola a seguirlo:

Tesoro vieni qua… non rispondere a lei è pesantissima, fidati! Le ha già chiesto cose di fuori, cosa vede…

Nikita non aveva chiesto assolutamente nulla ad Ivana ma è stata la ex di Onestini a precisare: “Così ti dico cosa ho visto io da fuori”.

Luca dovrebbe smetterla di essere così prevenuto: di cosa si preoccupa?

Nikita e Ivana che stavano parlando come due Donne con la D maiuscola, N ha detto che li vede innamorati ed è felice di questo,che non voleva che si creasse questa situazione e Iv.le ha detto che con la sua presenza in casa sarà più facile. Poi arriva Onestini #gfvip #nikiters pic.twitter.com/49hCY88JC5

— _༻꧂ (@francesca_g09) February 7, 2023