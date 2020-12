Piccolo fraintendimento fuori dalle mura della Casa del Grande Fratello Vip. Una innocente osservazione di Andrea Zenga è stata scambiata, da Francesco Oppini, per omofobia nei confronti dell’amico Tommaso Zorzi.

Omofobia al GF Vip? Oppini confonde una frase di Zenga su Zorzi: il fraintendimento

Dopo il bacio tra Zenga e Zorzi, nella Casa del GF Vip si è commentata la possibilità di fare baciare Andrea pure con Dayane (cosa poi accaduta). “Ricorda che il tuo primo bacio qui rimarrò sempre io”, ha affermato l’influencer.

Zenga un po’ a disagio ha commentato: “Che imbarazzo. Speriamo che mamma non stia guardando il live”. Questo suo discorso è stato involontariamente scambiato per un pensiero omofobo. Per questo motivo, Francesco Oppini ha condiviso un pensiero su Instagram in difesa di Tommy:

In un mondo di Andrea Zenga che pensa a cosa potrebbe pensare la madre dopo un innocente bacio a stampo con un ragazzo gay siate Francesco Maria Oppini che va contro la madre in diretta nazionale perché il rapporto con Tommaso lo conosce solo lui. E qui mi taccio.

Pronta la replica di Nicolò, fratello di Andrea Zenga:

In un mondo dove ogni parola viene presa come omofoba… No, meglio che non mi esprimo. Oppini poteva evitare di postare un commento del genere.

Successivamente il ragazzo ha precisato di essersi chiarito privatamente con Oppini:

Per correttezza devo dire che Francesco Oppini mi ha contattato in privato scusandosi per il fraintendimento. Chiunque può essere frainteso sia dentro che fuori dalla casa.

Caso chiuso!

Vergognoso distorcere discorsi infilando omofobia in un ragazzo che era solo imbarazzato che la madre lo guardasse durante il gioco, e che ha pensato a lei mentre si parlava di baciare Dayane.

