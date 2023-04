Perché anche Maria De Filippi potrebbe entrare nel processo sull’omicidio di Alessandra Matteuzzi? Il prossimo 3 maggio prenderà il via il dibattimento davanti alla Corte d’Assise di Bologna. Sul banco degli imputati ci sarà l’ex calciatore Giovanni Padovani, accusato di aver ucciso la sua ex Alessandra. Anche la conduttrice di Uomini e Donne potrebbe essere chiamata a testimoniare: per quale ragione?

Perché Maria De Filippi potrebbe entrare nel processo sull’omicidio Matteuzzi

Ad indicare anche il nome di Maria De Filippi nella lista dei testimoni, nell’ambito del processo sull’omicidio Matteuzzi è stata la difesa dell’imputato Giovanni Padovani che, davanti alla Corte, dovrà rispondere di omicidio aggravato da premeditazione, futili motivi, stalking e relazione affettiva.

L’avvocato Gabriele Bordoni, difensore dell’ex calciatore 27enne, avrebbe chiesto ai giudici di poter ascoltare a processo anche Maria De Filippi. Il motivo sarebbe da rintracciare in alcuni contatti che il suo assistito avrebbe avuto con la redazione di Uomini e Donne dino al 23 agosto scorso, giorno dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi.

Stando a quanto reso noto dal legale, Padovani ebbe un contatto telefonico con la trasmissione di Canale 5 “per dare la disponibilità a partecipare alle preselezioni” come partecipante alla trasmissione per la settimana dopo.

Secondo la difesa dell’uomo, questo proverebbe come lo stesso “non aveva un intento predefinito e premeditato di uccidere Alessandra quella sera”. L’avvocato Bordoni, scrive Fanpage.it, avrebbe chiesto alla trasmissione di Maria De Filippi un riscontro di quel contatto – finora mai avuto – e del suo contenuto. Da qui la richiesta di far testimoniare Maria De Filippi.