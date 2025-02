Olly vince Sanremo 2025 con “Balorda nostalgia”

Olly vince Sanremo 2025 con la canzone “Balorda nostalgia”. Il brano del Festival è stato scritto dallo stesso cantante con la collaborazione di Julien Boverod (Jvli) e Pierfrancesco Pasini. La proclamazione del vincitore della kermesse musicale è andata in onda sabato 15 febbraio su Rai1 con Carlo Conti, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

La “Balorda nostalgia” del titolo è il sentimento al centro della ballata in cui, a Sanremo, Olly racconta un amore finito ma che ha lasciato il segno, ricordandone soprattutto la “banale” quotidianità: «Ci bastava ridere, piangere, fare l’amore, poi stare in silenzio per ore».

Due anni fa era in gara nei Big con “Polvere” (arrivava da “Sanremo Giovani”), quest’anno Olly porta all’Ariston “Balorda nostalgia”. A proposito del brano dice: «Ricostruisce la parte bella di una storia d’amore finita. Ne sento in qualche modo la mancanza, con la consapevolezza degli inevitabili aspetti negativi che hanno fatto finire la relazione. Mi rimane una nostalgia molto forte». La creazione di testo e musica non è stata semplice: «Ci ho lavorato a lungo, volevo che fosse tutto perfetto: per me è fondamentale essere convinto di ogni dettaglio».

Il cantautore ha passione e rispetto per questo palco: «Ne ho sempre timore, di solito sono molto rilassato nei concerti, ma qui è un’altra cosa». Genovese di nascita e milanese d’adozione, Olly non dimentica la sua città d’origine: «Vorrei passarci più tempo, è il posto dove voglio tornare e la nostalgia che sta nel brano è anche verso Genova.

Sono però contento che stia uscendo un po’ di “milanesità” nelle mie canzoni. Ormai ci vivo da sei anni». Si conclude parlando di riti e scaramanzie: «Prima di esibirmi faccio le flessioni, circola il sangue e poi sto bene. E certamente avrò indosso la catenina del battesimo di mio padre». Dopo il Festival, Olly andrà in tour nei palazzetti di tutta Italia. Date più attese: Genova (4 e 5 ottobre) e Milano (10 ottobre).