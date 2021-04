Il caso di Denise Pipitone si è aperto nuovamente le speranze. La bambina di Mazara del Vallo scomparsa nel 2004 è ancora viva? Olesya Rostova, la ragazza russa che ha lanciato un appello in tv, ha letteralmente “sconvolto” i media.

Queste le parole dell’avvocato Frazzitta, il legale di Piera Maggio, a Storie Italiane, in onda su Rai1 con Eleonora Daniele:

Durante il programma della Daniele è arrivato anche il messaggio di Piera Maggio, la mamma di Denise:

Vi ringrazio per la solidarietà dimostrata, non abbiamo mai perso la speranza di riabbracciare Denise, ci sono state tante segnalazioni in questi anni e questa va verificata con l’esame del dna ma per anticipare un po’ i tempi vedremo di comparire anche il gruppo sanguigno, ovviamente la decisione sta a chi farà questo lavoro e spero che sia a breve tempo. Ringrazio di cuore tutti.