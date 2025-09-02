Offendono Tony Effe, Giulia De Lellis risponde a tono e lo difende

Giulia De Lellis difende Tony Effe.

Giulia De Lellis difende Tony Effe dalle critiche: “Un marito in gamba?”

Mentre il grande giorno si avvicina, Giulia De Lellis continua a condividere con i fan momenti della sua gravidanza, mostrandosi entusiasta e serena al fianco del compagno Tony Effe. Proprio in uno degli ultimi video pubblicati su TikTok, in cui mostra cosa ha preparato per il parto, l’influencer ha risposto con prontezza e ironia a una critica piuttosto pungente arrivata da una follower.

Le critiche a Tony Effe e la replica pungente di Giulia

Nel video, Giulia si mostra intenta a preparare la valigia per l’ospedale, illustrando ai follower i vari prodotti scelti con attenzione. “Non sono ancora mamma, ma adoro i bambini… quindi prendeteli come consigli da principiante”, ha spiegato con semplicità.

Tra i tanti commenti di sostegno e curiosità, è spuntato anche un messaggio polemico: “La prima cosa che ti serve è un marito esageratamente in gamba”. Una frecciatina diretta a Tony Effe, che qualcuno non sembra ritenere all’altezza del ruolo di padre.

La risposta di Giulia non si è fatta attendere: con tono scherzoso ma deciso ha replicato dicendo: “Abbiamo anche quello, ma non l’ho messo nella lista”.

Una gravidanza cercata e voluta da entrambi

Questa non è la prima volta che l’ex volto di Uomini e Donne difende il suo compagno e sottolinea la stabilità del loro rapporto. Già in passato, Giulia aveva raccontato quanto lei e Tony fossero uniti e consapevoli del passo che stavano per compiere insieme.

“È una gravidanza cercata e desiderata”, aveva spiegato qualche settimana fa nelle sue storie, aggiungendo che il desiderio di diventare padre è arrivato presto da parte del rapper: “Se fosse dipeso da lui, saremmo diventati genitori dopo pochi mesi di relazione. Io ho preferito aspettare, chiarire alcune situazioni, poi ci siamo messi seriamente a provare”.

L’attesa per la piccola Priscilla

Adesso la coppia è in attesa della loro bambina, che chiameranno Priscilla, e si sta godendo le ultime settimane prima del parto tra vacanze, preparativi e momenti condivisi sui social. Nonostante le critiche, Giulia continua a mostrarsi serena e positiva, forte del legame con Tony e del momento speciale che stanno vivendo insieme.

