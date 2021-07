A molti il nome di Blanka Lipinska non dirà molto: lei è l’autrice di 365 Giorni da cui è stato tratto il celebre film che vede protagonista Michele Morrone. Negli ultimi giorni la donna è stata in vacanza in Italia ma a quanto pare la sua permanenza nel nostro Paese non è stata particolarmente gradita da parte sua.

Autrice di 365 Giorni contro l’Italia: “Odio tutto”

All’autrice di 365 Giorni non sarebbero andate a genio molti aspetti dell’Italia fino a spingersi oltre ed a ringraziare quasi il cielo per il fatto di essere in procinto di tornare in patria. Attraverso i suoi social, la Lipinska ha voluto esternare tutto il suo malumore scrivendo:

Buongiorno amore miei, oggi sarà un bellissimo giorno. Ci stiamo avvicinando al nostro ritorno in patria e ne sono dannatamente grata perché odio l’Italia. Purtroppo odio l’Italia per tutto. L’attesa è 4 volte più lunga di quanto dovrebbe essere, gli hotel hanno uno standard la metà inferiore a quello che dovrebbero avere. È semplicemente sbagliato, la sola cosa buona in questo paese è il vino e i miei attori belli e questo è tutto quello che penso. Spero di non dover più tornare in Italia.

Un messaggio particolarmente duro al quale Michele Morrone ha voluto prontamente replicare prendendo le distanze: