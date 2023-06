Ad un passo dalla finale de L’Isola dei Famosi 2023, Andrea Lo Cicero si scaglia contro Helena Prestes durante una prova ricompensa: cosa è accaduto in Honduras?

Dopo aver affrontato una prova di tiro alla fune per conquistare la cena, i naufraghi de L’Isola si sono divisi in due squadre e Andrea Lo Cicero si è particolarmente innervosito.

Lo Cicero ha scelto la sua squadra formata da: Nathaly Caldonazzo, Helena Prestes, Alessandra Drusian e Marco Mazzoli. Dall’altra parte Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Gianmaria Sainato e Fabio dei Jalisse.

La prova è stata vinta dal secondo gruppo e Andrea non ha accettato di buon grado la sconfitta:

Nathaly e Helena si sono sempre lamentate, questa volta me le sono prese in squadra per capire se sono cambiate e non lo sono.