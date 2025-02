Perché tutti parlano degli occhi di Fedez prima di Sanremo 2025

Durante la sfilata sul red carpet del Teatro Ariston, alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo 2025, Fedez ha catturato l’attenzione non solo per il suo outfit elegante, composto da una camicia bianca abbottonata fino al collo e un cappotto scuro, ma soprattutto per un dettaglio insolito: i suoi occhi apparivano completamente neri, con pupille estremamente dilatate. Questo particolare ha immediatamente scatenato una serie di reazioni e speculazioni tra fan e media.

Gli occhi neri di Fedez prima di Sanremo 2025

Le immagini del rapper sul red carpet sono rapidamente diventate virali sui social media, con numerosi utenti che hanno espresso sorpresa e ironia per l’aspetto dei suoi occhi. Alcuni hanno scherzato, paragonando Fedez a personaggi alieni dei fumetti, mentre altri hanno sollevato domande sul possibile utilizzo di lenti a contatto speciali o su altre spiegazioni dietro questo look insolito.

Fedez mi ha ricordato di quando Homer Simpson scopre di far parte di una pubblicità giapponese di un detersivo per piatti pic.twitter.com/Yu3Als0pXe — Marco (@itsdemark) February 10, 2025

Fedez porta anche lui in grembo il figlio della Sorgente? #Sanremo2025 pic.twitter.com/IeBDievY7n — quattordici luglio. (@feverwyatt) February 10, 2025

Fedez come la trasformazione di Willow in Buffy l’ammazza vampiri #Sanremo2025 pic.twitter.com/R2KrWrDmvR — ¥le Sanremo era (@yleniaindenial1) February 10, 2025

Possibili spiegazioni: lenti a contatto o effetto ottico?

Diverse ipotesi sono emerse per spiegare l’aspetto degli occhi di Fedez. Alcuni suggeriscono che il rapper potrebbe aver indossato lenti a contatto nere per ottenere un effetto scenico particolare. Altri ipotizzano che la dilatazione delle pupille possa essere stata causata dall’intensa illuminazione del red carpet o dall’uso di colliri specifici. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte di Fedez o del suo entourage riguardo a queste speculazioni.

Il contesto: Fedez e la sua partecipazione a Sanremo 2025

Fedez partecipa al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Battito”, una canzone rap che affronta il tema della depressione attraverso la metafora di una relazione amorosa. In un’intervista disponibile su Rai Play, il rapper ha descritto il brano come “un brano molto intimo, è una dicotomia tra un brano d’amore in cui la figura femminile incarna la depressione quindi diciamo è un brano sulla depressione costruito come se fosse una canzone d’amore. Se la mia canzone fosse un’immagine sarebbe un pixel nero”.

La sua presenza al Festival è ulteriormente amplificata dalle recenti vicende personali, tra cui le rivelazioni sulla sua relazione con Chiara Ferragni emerse nel programma “Falsissimo” di Fabrizio Corona. Questi eventi hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione mediatica su Fedez durante la kermesse sanremese.

Mentre il Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo, il mistero degli occhi neri di Fedez continua a suscitare curiosità e dibattiti.