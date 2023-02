Si intitola ‘O Mar For ed è la sigla della serie tv Mare Fuori 3, i cui attori stasera saranno sul palcoscenico dell’Ariston, in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2023. Il cast canterà proprio ‘O Mar For, sigla della serie.

‘O Mar For, sigla Mare Fuori 3

Mare Fuori, oltre ad aver collezionato un vero e proprio record in termini di visualizzazioni ha collezionato anche un altro primato: è riuscita nell’intento di avere una sua sigla originale, come non accadeva da tempo.

Il testo di ‘O Mar For è la trasposizione musicale della trama della serie tv, e narra le difficoltà di chi nasce e cresce nei quartieri difficili di Napoli. Il rischio di avvicinarsi alle ‘cattive compagnie’ ed il mare che si vede fuori dalle grate di una cella del carcere come unico conforto.

Ecco a seguire il testo integrale della sigla di Mare Fuori (con traduzione) e l’audio:

Appicc n’ata sigarett

Allà c sta mammà ch chiagn e nun da rett

Cu sta fatic mo c’accattamm pur a Regg e Casert

So crisciut miezz a vie, o sacc chell che m’aspett

Nu guaglion ro sistema, mo vo sistemà tutt cos

Miezz a vie e megl a ten e fierr o a vennr e ros

Patm sta carcerat, so l’omm e cas

Lievc e man a cuoll ca chill m’è frat

E m fa mal o cor o sai pur tu (pur tu)

Non c vac a scol, no, ma nun ca vac chiù

M’acchiappn a Gaiol cu nu chil e fumm

Mar mo sta for, nun m pozz vere chiù

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Ricn ca mill culur

Agg vist’o sul o grig (nanananana)

Nto cortil e guaglion

S fann n’ata strisc

Tutt e juorn ugual vogl asci (vogl asci)

O mor ca dint o mor acciso

A cap m fa mal, n’arriv a capì

Si so nat cca, qual è a colpa mia?

Mann mis o fierr n’man e mann itt “spar”

Napl a ca dind par assai luntana

Tutt e juorn pens “c’agg fatt e mal?”

Tutt e juorn, tutt e juorn pens’o mar (pens’o mar)

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

La traduzione

Accendi un’altra sigaretta

Di là c’è mamma che piange e non dare retta!

Con questo lavoro adesso compriamo anche la reggia di Caserta

Sono cresciuto in mezzo alla strada, so cosa mi aspetta

Un ragazzo del sistema, mo vuoi sistemare tutto

In mezzo alla strada è meglio avere la pistola o comprare le rose

Papà sta in carcere, sono io l’uomo di casa

Togli le mani da dosso a quello che è mio fratello

E mi fa male il cuore, lo sai anche tu (anche tu)

Non ci vado a scuola, no, mamma non ci vado più

Mi prendo una carriola con un chilo di fumo

Il mare mo sta fuori, non lo posso vedere più

Non ti preoccupare ragazzo, c’è il mare fuori

Ci sta il mare fuori, ci sta il mare fuori

Dietro le sbarre, sotto il cielo c’è il mare fuori

Ci sta il mare fuori, ci sta il mare fuori

Non ti preoccupare ragazzo, c’è il mare fuori

Ci sta il mare fuori, ci sta il mare fuori

Dietro le sbarre, sotto il cielo c’è il mare fuori

Ci sta il mare fuori, ci sta il mare fuori

Dicono che ha mille colori

Ho visto solo il grigiume

Nel cortile, i ragazzi

Si fanno un’altra striscia

Tutti i giorni uguali, voglio uscire (voglio uscire)

Muoio qua dentro o muoio ucciso

La testa mi fa male, non arrivo a capire

Se sono nato qua, qual è la mia colpa?

Mi hanno messo la pistola in mano ..E mi hanno detto “spara!!”

Napoli da qua dentro sembra molto lontana

Tutti i giorni penso “che ho fatto di male?”

Tutti i giorni penso al mare (penso al mare)

Non ti preoccupare ragazzo, c’è il mare fuori

Ci sta il mare fuori, ci sta il mare fuori

Dietro le sbarre, sotto il cielo c’è il mare fuori

Ci sta il mare fuori, ci sta il mare fuori

Non ti preoccupare ragazzo, c’è il mare fuori

Ci sta il mare fuori, ci sta il mare fuori

Dietro le sbarre, sotto il cielo c’è il mare fuori

Ci sta il mare fuori, ci sta il mare fuori

Non ti preoccupare ragazzo, c’è il mare fuori

Ci sta il mare fuori, ci sta il mare fuori

Dietro le sbarre, sotto il cielo c’è il mare fuori

Ci sta il mare fuori, ci sta il mare fuori

Non ti preoccupare ragazzo, c’è il mare fuori

Ci sta il mare fuori, ci sta il mare fuori