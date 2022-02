Manuel Bortuzzo, ospite di Casa Chi, dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip, ha risposto alle domande dei giornalisti partendo dal suo parere nei confronti di Soleil Sorge, dopo aver espresso un punto di vista totalmente in favore di Delia Duran.

In realtà non mi sembrava di aver detto niente di particolare. Mi sembra abbastanza normale come cosa anche perché ho detto ciò che ho visto e vissuto. Lì c’è stato il confronto Delia Soleil e c’erano loro in votazione e se mi chiedi chi preferisci io rispondo. Se il pubblico ha reagito in quel modo evidentemente non ero l’unico a pensarla così.