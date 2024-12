Nuovo spoiler di Enzo Paolo al Grande Fratello: sorpresa svelata, la reazione dei gieffini

Nelle ultime settimane, il Grande Fratello ha riservato sorprese e colpi di scena. Tra i momenti più apprezzati, il ritorno di Enzo Paolo Turchi per preparare i gieffini a delle coreografie spettacolari. Eppure, proprio durante una delle prove, il noto coreografo ha commesso un errore che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Enzo Paolo Turchi spoilera un nome top-secret

Accompagnato dalla moglie Carmen Russo, Turchi ha fatto ritorno nella casa per insegnare nuovi passi di danza ai concorrenti, in vista di una performance speciale prevista per il 30 dicembre. Durante le prove, i due hanno anticipato che la serata sarà arricchita dalla presenza di “ospiti misteriosi”, senza però fornire ulteriori dettagli.

Ma il segreto non è durato a lungo. Tra un passo di danza e l’altro, Turchi si è lasciato sfuggire il nome di una delle guest star: Rebecca Steffelli. La reazione immediata? Un misto di risate e incredulità, con i gieffini che hanno subito scherzato sull’accaduto: “L’hai detto! Lo sapevamo già!”.

Enzo Paolo che spoliera chi sarà la protagonista del ballo.

Ovvero Rebecca….

⚰️⚰️#tommavi #grandefratello pic.twitter.com/ydOyVKmOxH — Andrea (@Andrea_93J) December 26, 2024

Rebecca Steffelli e il suo legame con il GF

Rebecca Steffelli, nome già noto al pubblico televisivo, è ora al centro dell’attenzione. Il suo coinvolgimento nella serata speciale aggiunge ulteriore curiosità, alimentando l’attesa per lo spettacolo di fine anno.

Turchi, accorgendosi dell’errore, ha reagito con un gesto emblematico, mettendosi le mani nei capelli, mentre Carmen Russo cercava di stemperare la situazione con il suo sorriso contagioso.

La serata del 30 dicembre promette di essere memorabile. Con coreografie preparate dai due maestri e ospiti inattesi come Rebecca, il pubblico non resterà deluso. Rimane, però, il mistero su chi saranno gli altri protagonisti annunciati da Carmen Russo: nuove sorprese in arrivo?